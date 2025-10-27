Результаты матчей НХЛ на 27 октября 2025 года

В ночь на 27 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 27 октября 2025 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вегас Голден Найтс» — 2:1 ОТ;

«Миннесота Уайлд» – «Сан-Хосе Шаркс» — 5:6 ОТ;

«Виннипег Джетс» – «Юта Мамонт» — 2:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Даллас Старз» — 2:3;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 1:3;

««Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ.