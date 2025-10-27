Капитан «Рейнджерс»: нет никаких оправданий после того, как ты выходишь на прямых ногах

Нападающий и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:5). Для «копов» эта неудача стала шестой в семи последних играх.

«Ты не можешь чувствовать себя нормально после того, как выходишь на прямых ногах. Мы не в том положении, чтобы выходить [на матчи] вот так. Настраивайся должным образом, будь готов. Нас снова переиграли в первом периоде. Это в какой-то степени задало тон. Думаю, второй период был хорошим. Нам помешала пара ошибок. Но в остальном, мы хорошо провели второй и третий периоды. Очевидно, что мы слабо подбираем отскоки в нападении, что является одной из наиболее важных причин [неудач]. Нет никаких оправданий игре на прямых ногах. Это ужасно. Сейчас это не весело. Нам необходимо лучше начинать матчи. Думаю, это становится тенденцией, поэтому нам нужно исправить это сейчас, в этой выездной серии. Я имею ввиду, это тяжёлый выезд, так что мы должны быть готовы в начале игр», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уокер в социальных сетях.

Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.

«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.