Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Рейнджерс»: нет никаких оправданий после того, как ты выходишь на прямых ногах

Капитан «Рейнджерс»: нет никаких оправданий после того, как ты выходишь на прямых ногах
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:5). Для «копов» эта неудача стала шестой в семи последних играх.

«Ты не можешь чувствовать себя нормально после того, как выходишь на прямых ногах. Мы не в том положении, чтобы выходить [на матчи] вот так. Настраивайся должным образом, будь готов. Нас снова переиграли в первом периоде. Это в какой-то степени задало тон. Думаю, второй период был хорошим. Нам помешала пара ошибок. Но в остальном, мы хорошо провели второй и третий периоды. Очевидно, что мы слабо подбираем отскоки в нападении, что является одной из наиболее важных причин [неудач]. Нет никаких оправданий игре на прямых ногах. Это ужасно. Сейчас это не весело. Нам необходимо лучше начинать матчи. Думаю, это становится тенденцией, поэтому нам нужно исправить это сейчас, в этой выездной серии. Я имею ввиду, это тяжёлый выезд, так что мы должны быть готовы в начале игр», — приводит слова Салливана журналистка Молли Уокер в социальных сетях.

Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.

«Рейнджерс» остались с восемью очками и занимают последнее 16 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Салливан назвал причину неудач «Рейнджерс» на старте сезона после поражения от «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android