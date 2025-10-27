Капризов набрал 400 очков в НХЛ, Норрис выиграл Гран-при Мексики в Ф-1. Главное к утру
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и набрал своё 400-е очко в регулярных сезонах НХЛ, британский пилот Ландо Норрис стал победителем Гран-при Мексики в Формуле-1, «Краснодар» обыграл дома «Рубин» и вышел на первое место в Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Капризов набрал 400-е очко в НХЛ.
- Норрис победил в гонке Гран-при Мексики, Ферстаппен — третий, Берман — четвёртый.
- «Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Рубин» и возглавил таблицу РПЛ.
- Передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе» с 11 голами.
- Кирилл Капризов догнал по очкам Евгения Малкина и поднялся в топ-5 гонки бомбардиров НХЛ.
- 39-летний Евгений Малкин единолично лидирует в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ.
- Второй гол Грицюка в НХЛ помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо».
- «Ювентус» проиграл «Лацио» в Серии А и увеличил серию без побед до восьми матчей.
- Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу в матче с «Вегасом».
- Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Бруклин», у Егора Дёмина три очка.
- «Лейкерс» победили «Сакраменто» в матче без Леброна и Дончича, у Ривза 51 очко и дабл-дабл.
