27 октября главные новости спорта, футбол, РПЛ, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, Егор Дёмин, теннис, Формула-1

Капризов набрал 400 очков в НХЛ, Норрис выиграл Гран-при Мексики в Ф-1. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и набрал своё 400-е очко в регулярных сезонах НХЛ, британский пилот Ландо Норрис стал победителем Гран-при Мексики в Формуле-1, «Краснодар» обыграл дома «Рубин» и вышел на первое место в Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Капризов набрал 400-е очко в НХЛ.
  2. Норрис победил в гонке Гран-при Мексики, Ферстаппен — третий, Берман — четвёртый.
  3. «Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Рубин» и возглавил таблицу РПЛ.
  4. Передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе» с 11 голами.
  5. Кирилл Капризов догнал по очкам Евгения Малкина и поднялся в топ-5 гонки бомбардиров НХЛ.
  6. 39-летний Евгений Малкин единолично лидирует в гонке лучших ассистентов сезона НХЛ.
  7. Второй гол Грицюка в НХЛ помог «Нью-Джерси» обыграть «Колорадо».
  8. «Ювентус» проиграл «Лацио» в Серии А и увеличил серию без побед до восьми матчей.
  9. Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» победу в матче с «Вегасом».
  10. Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Бруклин», у Егора Дёмина три очка.
  11. «Лейкерс» победили «Сакраменто» в матче без Леброна и Дончича, у Ривза 51 очко и дабл-дабл.
