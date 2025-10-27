Капризов набрал 400 очков в НХЛ, Норрис выиграл Гран-при Мексики в Ф-1. Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и набрал своё 400-е очко в регулярных сезонах НХЛ, британский пилот Ландо Норрис стал победителем Гран-при Мексики в Формуле-1, «Краснодар» обыграл дома «Рубин» и вышел на первое место в Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».