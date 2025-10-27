Скидки
«Очень круто». Арсений Грицюк высказался об игре против Натана Маккиннона

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк оценил победу в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), в котором россиянин забросил свою вторую шайбу в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Грицюк (Майер) – 09:09     2:0 Хьюз (Немец, Диллон) – 09:48     2:1 Ничушкин (Макар, Олофссон) – 12:55     2:2 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 17:03     3:2 Браун (Немец) – 32:51     3:3 Нельсон (Колтон, Малински) – 53:55     4:3 Хьюз (Немец) – 61:53    

«Обыграли сегодня «Колорадо» дома, следующий матч с ними после завтра уже на их льду. Гений Хьюз принёс нам очередную победу в овертайме, и мне удалось сегодня отличиться. Играть против игрока чьи хайлайты я смотрел ещё в прошлом сезоне — это конечно очень круто. Ещё и так получалось что наша тройка выходила под их тройку, и конечно каждую смену пытаешься выиграть единоборство у Маккиннона, Макара, Нечаса. Не всегда конечно это удаётся, но будем работать, а сейчас нас ждёт перелёт в Колорадо», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

