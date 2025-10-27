«Очень круто». Арсений Грицюк высказался об игре против Натана Маккиннона
Поделиться
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк оценил победу в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), в котором россиянин забросил свою вторую шайбу в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Грицюк (Майер) – 09:09 2:0 Хьюз (Немец, Диллон) – 09:48 2:1 Ничушкин (Макар, Олофссон) – 12:55 2:2 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 17:03 3:2 Браун (Немец) – 32:51 3:3 Нельсон (Колтон, Малински) – 53:55 4:3 Хьюз (Немец) – 61:53
«Обыграли сегодня «Колорадо» дома, следующий матч с ними после завтра уже на их льду. Гений Хьюз принёс нам очередную победу в овертайме, и мне удалось сегодня отличиться. Играть против игрока чьи хайлайты я смотрел ещё в прошлом сезоне — это конечно очень круто. Ещё и так получалось что наша тройка выходила под их тройку, и конечно каждую смену пытаешься выиграть единоборство у Маккиннона, Макара, Нечаса. Не всегда конечно это удаётся, но будем работать, а сейчас нас ждёт перелёт в Колорадо», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
08:45
-
08:39
-
08:31
-
08:19
-
08:15
-
08:01
-
08:01
-
07:45
-
07:22
-
07:06
-
06:54
-
06:44
-
06:28
-
06:17
-
06:14
-
06:08
-
05:54
-
05:50
-
05:33
-
05:19
-
04:56
-
04:52
-
04:39
-
03:50
-
03:41
-
03:24
-
02:53
-
02:01
- 26 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:00