Главный тренер «Калгари» — о первом голе Шаранговича в сезоне: рад, что он сегодня забил

Главный тренер «Калгари Флэймз» Райан Хаска после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) высказался о дебютной шайбе белорусского нападающего Егора Шаранговича в нынешнем сезоне. Форвард пропустил две игры по решению тренера перед предыдущей встречей с «Виннипег Джетс» (3:5).

«Я рад, что Шарангович сегодня забил. Я просто думаю, что его потребность быть рядом с шайбой и владеть ею сейчас совсем другая, чем в тех нескольких играх, которые предшествовали его выводу из состава», — приводит слова Хаски официальный сайт НХЛ.

Всего в текущей регулярном чемпионате на счету Шаранговича восемь матчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка.

Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.