Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Калгари» — о первом голе Шаранговича в сезоне: рад, что он сегодня забил

Главный тренер «Калгари» — о первом голе Шаранговича в сезоне: рад, что он сегодня забил
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Калгари Флэймз» Райан Хаска после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) высказался о дебютной шайбе белорусского нападающего Егора Шаранговича в нынешнем сезоне. Форвард пропустил две игры по решению тренера перед предыдущей встречей с «Виннипег Джетс» (3:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кадри (Юбердо, Хэнли) – 01:42     2:0 Баль (Фрост, Кадри) – 09:21     2:1 Лаба (Кайлли, Гавриков) – 09:31     3:1 Шарангович (Зари, Фараби) – 32:28     4:1 Баклунд (Коулман) – 46:42 (sh)     5:1 Коулман (Баклунд) – 54:27    

«Я рад, что Шарангович сегодня забил. Я просто думаю, что его потребность быть рядом с шайбой и владеть ею сейчас совсем другая, чем в тех нескольких играх, которые предшествовали его выводу из состава», — приводит слова Хаски официальный сайт НХЛ.

Всего в текущей регулярном чемпионате на счету Шаранговича восемь матчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка.

Отметим, что перед этой игрой у «Калгари» была восьмиматчевая безвыигрышная серия.

Материалы по теме
Ни один клуб НХЛ не забрал Мироманова с драфта отказов, игрок отправлен в АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android