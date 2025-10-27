Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 27 октября 2025 года

Сегодня, 27 октября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 27 октября 2025 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Торос»;

16:30. «Зауралье» – «Звезда»;

17:00. «Рубин» – «Химик»;

17:00. «Югра» – «Торпедо-Горький»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Челмет»;

19:00. «Буран» – «Южный Урал»;

19:00. «Ростов» – «Магнитка»;

19:00. АКМ – «Нефтяник».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 29 очков в 19 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 29 очками после 18 встреч. Тройку замыкает «Югра» (28 очков в 17 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.