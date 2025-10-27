Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 27 октября 2025 года

Сегодня, 27 октября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 27 октября 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Молот»;

18:30. МХК «Спартак» МАХ – МХК «Алтант»;

18:30. «Алмаз» – «Стальные Лисы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.