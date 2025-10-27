Скидки
Хоккей

«Лада» заключила просмотровый контракт с защитником Ефимом Гуркиным

«Лада» заключила просмотровый контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

32-летний Гуркин является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». Игрок обороны уже выступал за «Ладу» на протяжении трёх сезонов (2015-2018). Прошлый сезон Гуркин провёл за «Амур» и набрал 18 (3+15) очков в 53 матчах. Всего в лиге защитник провёл 605 матчей и набрал 123 очков — забросил 32 шайбы и отдал 124 результативных передач при показателе полезности «-10».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 19 матчей, в которых набрала 12 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

