Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов творит чудеса с «Салаватом», Гру опускается всё ниже и ниже

Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов творит чудеса с «Салаватом», Гру опускается всё ниже и ниже
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Андрей Козырев«Северсталь»
2 (6)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
3 (2)Боб Хартли«Локомотив»
4 (5)Андрей Разин«Металлург»
5 (21)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
6 (4)Ги Буше«Авангард»
7 (15)Алексей Исаков«Торпедо»
8 (7)Николай Заварухин«Автомобилист»
9 (11)Игорь Гришин«Нефтехимик»
10 (3)Жерар Галлан«Шанхайские драконы»
11 (14)Игорь НикитинЦСКА
12 (13)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
13 (8)Алексей Кудашов«Динамо» М
14 (9)Алексей Жамнов«Спартак»
15 (10)Бенуа Гру«Трактор»
16 (12)Леонид Тамбиев«Адмирал»
17 (17)Михаил Кравец«Барыс»
18 (16)Александр Гальченюк«Амур»
19 (22)Игорь ЛарионовСКА
20 (18)Вячеслав Буцаев«Сибирь»
21 (20)Павел Десятков«Лада»
22 (19)Владимир КрикуновХК «Сочи»
