Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов творит чудеса с «Салаватом», Гру опускается всё ниже и ниже

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (1) Андрей Козырев «Северсталь» 2 (6) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 3 (2) Боб Хартли «Локомотив» 4 (5) Андрей Разин «Металлург» 5 (21) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 6 (4) Ги Буше «Авангард» 7 (15) Алексей Исаков «Торпедо» 8 (7) Николай Заварухин «Автомобилист» 9 (11) Игорь Гришин «Нефтехимик» 10 (3) Жерар Галлан «Шанхайские драконы» 11 (14) Игорь Никитин ЦСКА 12 (13) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 13 (8) Алексей Кудашов «Динамо» М 14 (9) Алексей Жамнов «Спартак» 15 (10) Бенуа Гру «Трактор» 16 (12) Леонид Тамбиев «Адмирал» 17 (17) Михаил Кравец «Барыс» 18 (16) Александр Гальченюк «Амур» 19 (22) Игорь Ларионов СКА 20 (18) Вячеслав Буцаев «Сибирь» 21 (20) Павел Десятков «Лада» 22 (19) Владимир Крикунов ХК «Сочи»