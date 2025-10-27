Форвард «Чикаго» Илья Михеев получил травму и может пропустить несколько дней

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3). Российский форвард «Чикаго» ушёл со льда в начале третьего периода и больше на площадке не появлялся.

31-летний россиянин покинул площадку, держась за правое плечо. Он врезался в борт после подножки от форварда «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе, наказанного малым штрафом. Ранее Михеев ассистировал Коннору Бедарду при единственной шайбе «Блэкхоукс».

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл после игры сказал, что травма нападающего не является серьёзной, но он может пропустить несколько дней. Участие игрока в следующем матче команды с «Оттавой Сенаторз» пока под вопросом.

В девяти матчах текущего сезона Михеев набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+5».