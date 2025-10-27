Скидки
Форвард «Чикаго» Илья Михеев получил травму и может пропустить несколько дней

Форвард «Чикаго» Илья Михеев получил травму и может пропустить несколько дней
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3). Российский форвард «Чикаго» ушёл со льда в начале третьего периода и больше на площадке не появлялся.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Бедард (Михеев) – 07:04     1:1 Лаферрье (Перри, Дано) – 23:30     1:2 Фиала (Кларк) – 24:54     1:3 Армиа – 58:52 (sh)    

31-летний россиянин покинул площадку, держась за правое плечо. Он врезался в борт после подножки от форварда «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе, наказанного малым штрафом. Ранее Михеев ассистировал Коннору Бедарду при единственной шайбе «Блэкхоукс».

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл после игры сказал, что травма нападающего не является серьёзной, но он может пропустить несколько дней. Участие игрока в следующем матче команды с «Оттавой Сенаторз» пока под вопросом.

В девяти матчах текущего сезона Михеев набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+5».

Комментарии
