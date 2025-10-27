Плющев — о «Шанхае»: во времена чемпионатов СССР такая команда-выскочка была бы обречена

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об успехах «Шанхайских Драконов» в КХЛ. На данный момент китайский клуб занимает четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

– Мало говорят о китайском клубе, но посмотрите – «Шанхай» по потерянным очкам ещё день-два назад был лидером всей Западной конференции. Причём я скажу, что такая высокая позиция этой команды – по делу, подкреплена качественной, зрелой игрой. На месте КХЛ и ФХР, наблюдая за «Шанхаем», я бы очень сильно напрягся.

– Почему?

– Команда собрана с бору по сосенке, начала готовиться за несколько дней до старта чемпионата. И выдала яркий старт – причём на протяжении не недель, а двух месяцев. Это уже не всплеск, а тенденция.

– Как её объяснить?

– Во времена чемпионатов СССР такая команда-выскочка была бы обречена. Потому что уровень нашего хоккея был очень высоким – уровень и мастерства, и физической подготовки. С нахрапа в тот чемпионат нельзя было войти. Сегодня картина другая – и «Шанхай» её показывает. Пара пятёрок приличных мастеров уровня АХЛ – и лига, которую мы называем второй в мире, со всеми миллиардными клубами и академиями из Москвы и Санкт-Петербурга, отдыхает в сторонке, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.