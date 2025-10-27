Известный спортивный комментатор Виктор Гусев вспомнил совместный хоккейный проект ЦСКА и «Питтсбурга» в 1990-е годы.

«В 1990-е время было сложное, у меня две маленькие дочки, 1987 и 1988 годов рождения. Приходилось крутиться. На Первом канале я как внештатник получал 100 долларов за репортаж. Был гонорар за «Спорт-уикэнд». Но, конечно, этого не хватало на жизнь большой семьи. Устроился в московское представительство норвежской металлургической фирмы Elkem. Я совершенно не понимал, чем там занимаюсь. Никаких знаний в области химии у меня не было. Работал только из-за денег. А руководитель компании, чех, говорил, что мои журналистские навыки — то, что им нужно. Отправлял меня с инспекцией в Калининград на химический завод. Сам составил вопросы, а я их задавал и записывал в блокнотик ответы. Зато по возвращении написал хороший отчёт. Босс был доволен, а я чувствовал себя совершенно несчастным. И тут появились «Русские пингвины».

Виктор Тихонов, легендарный тренер ЦСКА, на приёме в Питтсбурге в 1993 познакомился с Ховардом Болдуином, владельцем клуба НХЛ «Питтсбург Пенгуинз» (именно так произносить правильно). Ховард предложил: «Давайте станем партнёрами — мы можем купить часть ЦСКА. Назовём команду «ЦСКА — Русские пингвины». ЦСКА пребывал в совершенно бедственном финансовом положении, и Виктор Васильевич согласился.

Наши хоккеисты тогда только недавно начали уезжать в НХЛ. А «Питтсбург», будучи внедрённым в систему ЦСКА, получал «право первой ночи» на подписание россиян. Их представители находились в Москве и быстренько выхватывали лучших из местных клубов. Это был первый и достаточно важный момент. А второй — тщеславие Болдуина. Ему было приятно за коктейлем с другими боссами НХЛ обмолвиться: «А вот у меня команда Красной армии в Москве — я её назвал «Русские пингвины»…» Болдуин хвастался: «У меня играет Алекс Ча́рламофф» (сын Валерия Харламова), и все на него смотрели с уважением. Три года продлилась эта история. Денег на этом проекте «Питтсбург» не сделал — думаю, на ноль плюс-минус вышел в итоге», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.