Уволенный из «Вашингтона» тренер отрицает обвинения в домашнем насилии

Комментарии

Уволенный из «Вашингтон Кэпиталз» тренер Митч Лав заявил, что отрицает обвинения в домашнем насилии, но принимает решение НХЛ и клуба немедленно отстранить его от обязанностей до конца текущего сезона.

«Хотя я разочарован и не согласен с решением НХЛ, я уважаю процесс и принимаю как выводы лиги, так и решение «Кэпиталз». Я продолжу открыто сотрудничать на протяжении всего процесса. Тем не менее, я полностью отрицаю выдвинутые против меня обвинения и с нетерпением жду скорейшего возвращения в любимый вид спорта», — цитирует Лава пресс-служба клуба.

Напомним, в межсезонье Митч Лав входил в число претендентов на пост главного тренера в «Питтсбурге», «Бостоне» и «Сиэтле», но в итоге остался в «Вашингтоне».

