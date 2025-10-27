Скидки
«Отделался лёгким испугом, КХЛ пожалела». Назаров — о наказании Дронова за толчок судьи

Известный тренер Андрей Назаров высказался о пятиматчевой дисквалификации защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного арбитра в матче с «Автомобилистом».

«Эпизод с Григорием Дроновым и линейным арбитром стал одной из главных хоккейных тем для обсуждений за последнее время. Если ты видишь судью, то его точно нельзя трогать и толкать. Он, как и ты, выполняет свою работу. Эта работа тяжёлая, плюс у арбитров нет такой защиты, как у хоккеистов: нет клюшки, перчаток, тело тоже защищено гораздо меньше. При неудачном столкновении и падении можно получить очень серьёзную травму.

Понимать и лезть в работу судей нам не нужно — это их внутренние дела. Просто надо соблюдать хоккейные правила и стараться не трогать и не бить судей. Скажу так: Григорий отделался лёгким испугом. Его могли наказать гораздо строже, чем пятиматчевой дисквалификацией и денежным штрафом. Можно сказать, что КХЛ его пожалела.

Кстати, со мной в НХЛ случался похожий случай. Выступая за «Сан-Хосе» во время одной из драк я случайно задел судью локтем. Мне выписали дисквалификацию более 10 матчей, а также пришлось заплатить крупный денежный штраф. В НХЛ судьи неприкосновенны, в КХЛ должно быть так же», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

