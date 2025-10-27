Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: у СКА нет игры, играют неинтересно. Не верю в них с таким составом

Сушинский: у СКА нет игры, играют неинтересно. Не верю в них с таким составом
Комментарии

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский заявил, что ему неинтересно смотреть матчи СКА. Петербургский клуб занимает лишь девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

– Мне интереснее другие клубы смотреть, такие как «Авангард», «Металлург», «Динамо», «Локомотив». СКА в этом году мне пока не очень интересно смотреть. У СКА нет игры, они играют неинтересно.

– Это всё-таки дебютный сезон Ларионова. Не считаете ли вы, что СКА сейчас только разгоняется?
– Ну и отлично, я же говорю, что «пока». Значит, ещё ждём.

– Но вы верите в СКА?
– Пока нет. С таким составом – нет, – цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

Материалы по теме
СКА попал в тотальный кризис. Однако он начался ещё до прихода Ларионова
СКА попал в тотальный кризис. Однако он начался ещё до прихода Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android