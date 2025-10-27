Сушинский: у СКА нет игры, играют неинтересно. Не верю в них с таким составом

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский заявил, что ему неинтересно смотреть матчи СКА. Петербургский клуб занимает лишь девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
– Мне интереснее другие клубы смотреть, такие как «Авангард», «Металлург», «Динамо», «Локомотив». СКА в этом году мне пока не очень интересно смотреть. У СКА нет игры, они играют неинтересно.
– Это всё-таки дебютный сезон Ларионова. Не считаете ли вы, что СКА сейчас только разгоняется?
– Ну и отлично, я же говорю, что «пока». Значит, ещё ждём.
– Но вы верите в СКА?
– Пока нет. С таким составом – нет, – цитирует Сушинского «Спорт день за днём».