Плющев: СКА становится потухшим, провинциальным клубом. Вылезает на прошлогодних дрожжах

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев сравнил игру СКА и «Шанхайских Драконов». Команда Жерара Галлана на данный момент находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, команда Игоря Ларионова – на девятой.

– СКА и «Шанхай» в общем-то готовились к сезону одинаково – через урезанный тренировочный лагерь. Но в первом клубе мы практически не видим тренерской работы, тогда как в «Шанхае» она сразу бросается в глаза. Там тренер с приличным опытом работы в НХЛ всё время находит какие-то кадровые ходы, команда жива, у неё горят глаза. СКА, наоборот, становится потухшим, провинциальным клубом. Пока он кое-как вылезает за счёт молодёжи – на прошлогодних дрожжах. Например, за счёт Короткого, который вытягивает всю центральную линию СКА. А сравните как играют в СКА и «Шанхае» легионеры – небо и земля!

– Вывод?

– Начав работать по правилам НХЛ, мы теряем тренерскую школу. Многие команды не знают, что такое правильная предсезонка и выстроенный функциональный фундамент. Большинство клубов лихорадит – постоянными спадами и подъёмами. В лиге нет стабильности – а значит, мастерства. Я вам скажу, что в данной ситуации мы ещё должны поблагодарить ИИХФ, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.