Хоккей

«Роснефть» организовала для детей посещение матча ЦСКА — «Амур»

«Роснефть» организовала для детей посещение матча ЦСКА — «Амур»
В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» «Роснефть» организовала для детей из семейных центров «Преображение» (г. Егорьевск, Московская область) и «Вдохновение» (г. Коломна) посещение матча КХЛ ЦСКА – «Амур».

Игру, завершившуюся победой ЦСКА со счётом 2:1, посетили 100 юных зрителей.

«Роснефть» вносит значительный вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодёжи и развитию этого вида спорта в стране. С 2011 года Компания является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина, и продолжила славные армейские традиции.

В 2024 году предприятия «Роснефти» организовали почти 2 тысячи волонтёрских мероприятий и проектов, в которых приняли участие 106 тысяч сотрудников.

