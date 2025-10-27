Скидки
«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 27 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Это будет вторая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первом матче уверенную победу одержал «Авангард» со счётом 5:1.

На данный момент омский клуб расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» возглавляет Восточную конференцию.

