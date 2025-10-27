Скидки
«Салават Юлаев» показал тренировочную форму, оформленную в 8-битном стиле

«Салават Юлаев» показал тренировочную форму, оформленную в 8-битном стиле.

«Джерси выполнены в актуальном цифровом стиле: вся графика и элементы формы выдержаны в ламповом 8-битном стиле из 90-х. На груди размещён логотип клуба, а на спине — узнаваемый образ памятника Салавату Юлаеву, символа башкирской столицы. Плечи формы украшены монограммами «СЮ». Форма продумана до мелочей для тренировочного процесса: лёгкие, дышащие материалы, современный покрой, детали для дополнительной вентиляции», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: «Салават Юлаев»

Фото: «Салават Юлаев»

На данный момент «Салават Юлаев» располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

