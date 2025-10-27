Каменский: очень плохо, что многие молодые ребята не знают историю нашего хоккея

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о значимости «Русской пятёрки» в «Детройт Ред Уингз». 28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лёд в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

«В русской пятёрке «Детройта» играли легендарные хоккеисты, которые смогли не один раз выиграть Кубок Стэнли. Они вели всю команду за собой. В любом случае это уникальное явление для НХЛ. Они принесли американскому и канадскому хоккею комбинационный стиль, в который сейчас играет каждая команда лиги. Многие у них учились. Пятёрка играла в настоящий советский хоккей. Против этой команды было очень тяжело действовать. Я помню свои матчи в «Колорадо» против «Детройта». Самое трудное было отобрать у них шайбу и предугадать дальнейшее движение этих игроков.

В истории нашего хоккея было много троек и пятёрок из хоккеистов. Достаточно вспомнить великую пятёрку сборной СССР: Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов и Макаров. У нас огромная история хоккея, которую надо знать и вспоминать. Многие молодые ребята не знают историю нашего легендарного хоккея. Это очень плохо», – цитирует Каменского «Советский спорт».