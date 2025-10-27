В Омске открыли хоккейную площадку имени Максима Сушинского

27 октября в Омске состоялась торжественная церемония открытия новой городской хоккейной площадки.

Специальным гостем стал чемпион мира и одна из легенд омского клуба Максим Сушинский. Именно его именем названа площадка на улице Путилова. В торжественной церемонии также приняли участие министр спорта Омской области Алексей Ленберг и генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Также до конца 2025 года планируется открыть 35 коробок с искусственным освещением и тёплыми раздевалками. Каждая коробка будет работать для всех желающих совершенно бесплатно, а обучать людей любого поколения хоккею будут специальные инструкторы.