Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Омске открыли хоккейную площадку имени Максима Сушинского

В Омске открыли хоккейную площадку имени Максима Сушинского
Комментарии

27 октября в Омске состоялась торжественная церемония открытия новой городской хоккейной площадки.

Специальным гостем стал чемпион мира и одна из легенд омского клуба Максим Сушинский. Именно его именем названа площадка на улице Путилова. В торжественной церемонии также приняли участие министр спорта Омской области Алексей Ленберг и генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Также до конца 2025 года планируется открыть 35 коробок с искусственным освещением и тёплыми раздевалками. Каждая коробка будет работать для всех желающих совершенно бесплатно, а обучать людей любого поколения хоккею будут специальные инструкторы.

Материалы по теме
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Эксклюзив
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android