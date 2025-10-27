Гендиректор «Авангарда» прокомментировал открытие в Омске коробки имени Сушинского

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал открытие в Омске коробки имени Максима Сушинского.

«Событие торжественное, его значение мы оценим, когда начнётся у коробки настоящая хоккейная ледовая жизнь, когда лёд будет залит, когда инструкторы начнут работать. Это начало большого пути, у нас уже готово 35 коробок, а в следующем году доведём общее количество до 150. В некоторые дворы когда заходишь, то понимаешь, что коробка – это не только хоккей, а она меняет социальный статус этого двора. Вносится элемент уюта, устройства и безопасности. Это дело, выходящее далеко за рамки хоккея.

Этой коробке присвоено имя Максима Сушинского, также мы планируем дать имена знаковых для омского хоккея людей ещё шести площадкам. Думаю, что уже весной откроем следующую, имени Евгения Шастина», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.