Чистяков: с надеждой скажу, что в марте в СКК Блинова должны уже играть «Омские Крылья»

Чистяков: с надеждой скажу, что в марте в СКК Блинова должны уже играть «Омские Крылья»
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что СКК им. Блинова будет готов принять матчи будущей весной. На данный момент дворец находится на реконструкции.

«В СКК им. Блинова кипит большая и серьёзная работа. Помимо обычных инфраструктурных и ремонтных вопросов, там есть вещи, связанные с обновившимися требованиями к пожарной безопасности. Строители – реально герои, они пашут круглые сутки, и я аккуратно, с надеждой скажу, что в марте там уже должны играть «Омские Крылья», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКК им. В. Блинова — это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 год. После переезда «Авангарда» на «Арену Омск» в СКК играла волейбольная «Омичка», а с 2016-го СКК не эксплуатировался.

В реконструируемом СКК имени Блинова в Омске произошёл пожар
