«Серьёзно буду смотреть в ноябре-декабре». Гендиректор «Авангарда» — о выступлении команды

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался о выступлении команды в текущем сезоне. Омский клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Мне кажется, «Авангард» идёт по дистанции регулярки совершенно нормально и абсолютно естественным образом переживает те трудности, которые неизбежно проходят новые коллективы в период строительства. Много новых игроков, они все классные, но всё равно нужна притирка, нужно пройти трудные моменты, в том числе и поражения. Я вижу по реакции тренерского штаба, что идёт плановая работа, люди знают, что делают, и даже когда результат не очень, то они знают, как из этого выходить. Лично я где-то буду серьёзно смотреть на то, что получается, в ноябре-декабре. Пока это всё-таки стройка», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.