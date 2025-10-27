Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Серьёзно буду смотреть в ноябре-декабре». Гендиректор «Авангарда» — о выступлении команды

«Серьёзно буду смотреть в ноябре-декабре». Гендиректор «Авангарда» — о выступлении команды
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался о выступлении команды в текущем сезоне. Омский клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Мне кажется, «Авангард» идёт по дистанции регулярки совершенно нормально и абсолютно естественным образом переживает те трудности, которые неизбежно проходят новые коллективы в период строительства. Много новых игроков, они все классные, но всё равно нужна притирка, нужно пройти трудные моменты, в том числе и поражения. Я вижу по реакции тренерского штаба, что идёт плановая работа, люди знают, что делают, и даже когда результат не очень, то они знают, как из этого выходить. Лично я где-то буду серьёзно смотреть на то, что получается, в ноябре-декабре. Пока это всё-таки стройка», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Гендиректор «Авангарда» прокомментировал открытие в Омске коробки имени Сушинского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android