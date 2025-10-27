Скидки
«Думал, что в Омске меня подзабыли». Сушинский высказался об открытии коробки его имени

Чемпион мира известный в прошлом форвард «Авангарда» Максим Сушинский высказался об открытии хоккейной площадки в Омске его имени.

«Согласился дать своё имя коробке в Омске моментально, потому что проект – сумасшедший. Если меня здесь помнят и любят, то детям будет приятно здесь играть. Будут звать – буду посещать эту коробку, насчёт курировать – вряд ли, времени не хватит. Тут есть кому курировать, и я уверен, что это будут делать достойно. Поколения меняются, уже есть другие кумиры, так что думал, что меня подзабыли. Но, приехав сюда, понял, что меня ещё помнят», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

