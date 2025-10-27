Скидки
Максим Сушинский ответил на вопрос о его возвращении к хоккейной деятельности

Чемпион мира известный в прошлом форвард «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что готов вернуться на работу менеджером в хоккее, но исключает тренерскую деятельность.

«Уже не раз говорил, что с удовольствием вернусь в хоккей на какую-либо менеджерскую, управленческую должность. В тренеры точно не пойду», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сушинский 23 мая 2013 года объявил о завершении игровой карьеры. Бывший хоккеист с 2018 по 2020 год был президентом «Авангарда». Ранее в Омске открыли хоккейную площадку имени Максима Сушинского. Также до конца 2025 года планируется открыть 35 коробок с искусственным освещением и тёплыми раздевалками.

