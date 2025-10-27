«Это просто шикарно». Сушинский – о реставрации СКК Блинова в Омске

Чемпион мира известный в прошлом форвард «Авангарда» Максим Сушинский высказался о ходе реставрации СКК имени Блинова в Омске.

«Сегодня побывал в СКК Блинова. Во-первых – ностальгия. Во-вторых, то, что там происходит – это просто шикарно. Думаю, болельщикам будет здорово туда прийти, вспомнить эти стены, игру старого «Авангарда», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКК им. В. Блинова — это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 год. После переезда «Авангарда» на «Арену Омск» в СКК играла волейбольная «Омичка», а с 2016-го СКК не эксплуатировался.