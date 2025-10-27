Скидки
Хоккей

«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 27 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Это будет вторая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущем матче в Казани «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:3.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 15 очками после 15 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
