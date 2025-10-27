Скидки
Хоккей

Экс-вратарь «Торпедо» Владимир Воробьёв ушёл из жизни в возрасте 65 лет

Экс-вратарь «Торпедо» Владимир Воробьёв ушёл из жизни в возрасте 65 лет
Бывший голкипер «Торпедо» Владимир Воробьёв скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Хоккейный клуб «Торпедо» скорбит в связи с уходом из жизни одного из самых выдающихся вратарей в истории нашей команды Владимира Николаевича Воробьёва.

Что бы ни делал в своей работе и жизни Владимир Николаевич, он всегда делал это с улыбкой. Вдохновляя подопечных не только тренировочной работой, но и своим уникальным подходом, человеческим отношением и невероятным сочетанием доброты, профессионализма и мастерства. Память о Владимире Воробьёве навсегда останется в сердцах каждого, кто хотя бы раз встречался с ним на жизненном пути», — говорится в сообщении команды.

Воробьёв обучался у заслуженного мастера спорта СССР Виктора Коноваленко и выступал за «Торпедо» в 1980-е годы. Голкипер был чемпионом СССР среди юношей и бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров, а также входил в число кандидатов на попадание в олимпийскую сборную России.

После завершения игровой карьеры Воробьёв был тренером вратарей основного и молодёжного составов «Торпедо», а также работал с юношами из СДЮШОР.

Прощание с хоккеистом пройдёт 29 октября во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко.

