Ги Буше высказался о перестановках внутри троек атаки «Авангарда» на матч с «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал перестановки внутри троек атаки на матч с «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 27 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Да, это обусловлено травмами. А также плохой игрой в первом периоде прошлого матча. Здесь дело не в сопернике, а в нашей работе. Мы должны действовать агрессивнее, мощно и, конечно, грамотно. Мы не должны допускать такое количество потерь и выходов два в одного. Нужно играть в наш хоккей», — приводит слова Буше пресс-служба омского клуба.

Состав на игру с «Металлургом» выглядит следующим образом: