Ги Буше высказался о перестановках внутри троек атаки «Авангарда» на матч с «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал перестановки внутри троек атаки на матч с «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 27 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, это обусловлено травмами. А также плохой игрой в первом периоде прошлого матча. Здесь дело не в сопернике, а в нашей работе. Мы должны действовать агрессивнее, мощно и, конечно, грамотно. Мы не должны допускать такое количество потерь и выходов два в одного. Нужно играть в наш хоккей», — приводит слова Буше пресс-служба омского клуба.

Состав на игру с «Металлургом» выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Авангард»

«Серьёзно буду смотреть в ноябре-декабре». Гендиректор «Авангарда» — о выступлении команды
