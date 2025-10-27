Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина Егор Рыков подписал пробный контракт с «Трактором»

Обладатель Кубка Гагарина Егор Рыков подписал пробный контракт с «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний защитник Егор Рыков подписал пробное соглашение с «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Рыков начал нынешний сезон в «Ладе», но договор с ним был расторгнут в середине сентября. За тольяттинскую команду хоккеист провёл четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «0».

Всего Егор записал на свой счёт 354 игры в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 66 (6+60) очков. Помимо «Лады», Рыков выступал за СКА, «Сочи», ЦСКА, «Адмирал», «Северсталь», «Авангард», «Витязь» и «Ладу». В составе СКА в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

В 2016 году защитник был выбран под общим 132-м номером в пятом раунде драфта НХЛ командой «Нью-Джерси Дэвилз».

Материалы по теме
В «Тракторе» пора что-то менять. Эта команда не выглядит претендентом на чемпионство
В «Тракторе» пора что-то менять. Эта команда не выглядит претендентом на чемпионство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android