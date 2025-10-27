Скидки
Мильштейн опроверг слухи о возможном отъезде Жаровского в НХЛ в 2026 году

Известный агент Дэн Мильштейн опроверг информацию о возможном переезде в НХЛ нападающего «Салавата Юлаева» Александра Жаровского в 2026 году. Ранее появилась информация о том, что форвард может присоединиться к «Монреаль Канадиенс» после Олимпиады — 2026.

«Никакого инсайда. Никакой правды. Только фейковые новости и самореклама. У Александра Жаровского контракт в КХЛ до 2027 года», — написал Мильштейн в социальной сети Х.

Напомним, Жаровский был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2025 года под 34-м общим номером во втором раунде.

В сезоне-2024/2025 Александр выступал за «Толпар» в МХЛ. Всего он провёл 47 матчей, в которых заработал 51 (24+27) очко. Также на счету форварда семь игр в плей-офф КХЛ за «Салават Юлаев», где отметился одной результативной передачей. В нынешнем сезоне Жаровский провёл 11 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

