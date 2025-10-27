Скидки
«Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА

«Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейное агентство Winners объявило об обмене «Спартаком» прав на защитника Егора Савикова в СКА. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Рады сообщить об обмене, права на Егора Савикова перешли ХК СКА», — говорится в телеграм-канале агентства.

22-летний защитник дебютировал в МХЛ 6 сентября 2020 года в составе «Ладьи». 23 августа 2021 года в результате обмена на Владимира Бобылёва и денежную компенсацию пополнил систему московского «Спартака». Начал выступать в составе фарм-клуба воскресенского «Химика» в ВХЛ. Дебютировал в ВХЛ 9 сентября 2021 года. В октябре был переведён в «Спартак» для участия в матчах КХЛ, где провёл первый матч 11 октября 2021 года.

В минувшем сезоне Егор провёл 49 матчей в КХЛ с учётом плей-офф, где отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

