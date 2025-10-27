«Спартак» и СКА произвели обмен хоккеистами с участием Савикова и Хуснутдинова

«Спартак» и СКА произвели обмен, сообщает пресс-служба красно-белых. За права на защитника Егора Савикова в СКА, «Спартак» получает денежную компенсацию, права на центрфорварда Марата Хуснутдинова и нападающего Максима Сельдемирова.

23-летний Хуснутдинов с 2024 года выступает в НХЛ, где провёл 96 матчей и набрал 17 (6+11) очков за «Миннесоту Уайлд» и «Бостон Брюинз». В КХЛ на счету нападающего 86 (24+62) очков в 194 играх за СКА и «Сочи». 17-летний Сельдемиров выступает в МХЛ, где сыграл 55 игр, в которых набрал 29 (13+16) очков. 22-летний Савиков записал на свой счёт 198 матчей в КХЛ за «Спартак» и 49 (10+39) очков.