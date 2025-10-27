Скидки
Главная Хоккей Новости

ХК «Рязань-ВДВ» расторг контракт с главным тренером Валерием Кулибабой

Пресс-служба ХК «Рязань-ВДВ» официально объявила о расторжении контракта с главным тренером Валерием Кулибабой по соглашению сторон. Ранее латвийский специалист был отстранён в связи с неудовлетворительными результатами клуба.

«Благодарим Валерия Николаевича за проделанную работу, желаем удачи и успехов в дальнейшей профессиональной карьере!» — говорится в сообщении рязанского клуба в телеграм-канале.

В России Валерий Кулибаба работал в тренерских штабах ХК «Юниор-Спутник» и «Трактора».

ХК «Рязань-ВДВ» в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провёл 18 матчей, в которых набрал 19 очков, команда занимает 19-е место в общей турнирной таблице ВХЛ.

