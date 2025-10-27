Скидки
Минское «Динамо» объявило об уходе нападающего Романа Кузнецова

Минское «Динамо» объявило об уходе нападающего Романа Кузнецова
Комментарии

Нападающий Роман Кузнецов покинул расположение минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Благодарим Рому за работу и желаем успехов в карьере», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Форвард присоединился к «зубрам» в августе и принял участие в одном предсезонном матче. Роман был отправлен в фарм-клуб «Динамо-Шинник», где провёл пять встреч и набрал 2 (1+1) очка. Также на счету Кузнецова два матча за «Белсталь».

На данный момент минское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова заработала 23 очка в 18 встречах.

