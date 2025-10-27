«Металлург» одержал уверенную победу над «Авангардом»

Сегодня, 27 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На 10-й минуте нападающий Роман Канцеров забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 25-й минуте форвард Никита Коротков удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сократил отставание. На 29-й минуте защитник Робин Пресс забросил третью шайбу в ворота омичей. На 39-й минуте нападающий Владимир Ткачёв забил четвёртый гол «Металлурга».

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 25 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 32 очками после 20 встреч располагается на первой строчке Востока.