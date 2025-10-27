Скидки
Авангард — Металлург, результат матча 27 октября 2025 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал уверенную победу над «Авангардом»
Сегодня, 27 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5)     0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5)     1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4)     1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4)     1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)    

На 10-й минуте нападающий Роман Канцеров забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 25-й минуте форвард Никита Коротков удвоил преимущество гостей. На 28-й минуте защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сократил отставание. На 29-й минуте защитник Робин Пресс забросил третью шайбу в ворота омичей. На 39-й минуте нападающий Владимир Ткачёв забил четвёртый гол «Металлурга».

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 25 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 32 очками после 20 встреч располагается на первой строчке Востока.

