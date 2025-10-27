Скидки
Американский форвард «Металлурга» Джонсон перенёс операцию

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что американский нападающий команды Люк Джонсон перенёс операцию, а также назвал сроки его возвращения на лёд.

«Люк Джонсон перенёс операцию. Он появится через месяц, а может быть, и через полтора», — сказал Разин во флеш-интервью.

31-летний Джонсон стал игроком «Металлурга» в межсезонье 2023 года. В первом сезоне в КХЛ Люк стал одним из лидеров «Металлурга». В текущем сезоне на счету форварда 13 матчей и 7 (2+5) очков. В общей сложности в активе форварда 170 игр в КХЛ, в которых он отметился 31 заброшенной шайбой и 34 результативными передачами.

Комментарии
