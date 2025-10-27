Скидки
Главная Хоккей Новости

«Вам пакет надо?» «Шанхайские Драконы» анонсировали матч с московским «Динамо»

Комментарии

«Шанхайские Драконы» забавным видео анонсировали экоакцию в матче с московским «Динамо». Встреча регулярного чемпионата КХЛ между командами состоится 28 октября и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже завтра на СКА Арене мы сыграем третий за месяц матч с московским «Динамо». Приходите на хоккей, у нас никогда не бывает скучно», — говорится в сообщении китайского клуба.

В видеоролике нападающий «драконов» Спенсер Фу стоит на кассе в продуктовом магазине, где кассирша спрашивает у хоккеиста, нужен ли ему пакет. В этот момент Спенсера посещают воспоминания от предыдущих встреч с московским «Динамо» и упоминания форварда бело-голубых Седрика Пакетта. В конце видео китайский клуб предлагает фанатам принести на матч пакет с пакетами в рамках экоакции.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

