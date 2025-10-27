Скидки
Генменеджер «Миннесоты» обсуждал с Капризовым неудачный старт сезона

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин обсуждал с лидерами команды начало сезона. Герин лично встречался с нападающим Кириллом Капризовым, а также поговорил по телефону с капитаном Джаредом Спердженом и травмированным Маркусом Фолиньо.

«Нельзя игнорировать эту ситуацию. Нельзя думать: «О, у нас есть ещё 70 матчей». Это так не работает. Если слишком сильно отстаёте или нестабильны в начале сезона, то можете оказаться в невыгодном положении перед плей-офф. Я обеспокоен, потому что это вполне поправимо. Меня беспокоит, что не следуем своей идентичности», – приводит слова Герина The Athletic.

«Миннесота» проиграла 7 из 10 матчей в регулярном чемпионате и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков.

