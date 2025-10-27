Скидки
Видео: тренировку «Барыса» посетил юный фанат с ограниченными возможностями

Комментарии

Пресс-служба хоккейного клуба «Барыс» опубликовала видео встречи игроков с болельщиком команды перед матчем с хабаровским «Амуром» (3:1), который состоялся 25 октября. Тренировку казахстанского клуба перед игрой посетил мальчик с ограниченными возможностями.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Масси (Кайыржан, Томпсон) – 15:09 (5x5)     2:0 Омирбеков – 33:35 (5x5)     3:0 Томпсон (Веккионе) – 37:38 (5x5)     3:1 Петьков (Грачёв) – 59:24 (5x5)    

«Перед игрой с «Амуром» тренировку «Барыса» посетил особый болельщик Санжар Мырзалиев», — говорится в публикации команды.

Права на видео принадлежат ХК «Барыс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

На данный момент «Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 20 матчей, в которых набрал 19 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
