Разин — о победе «Металлурга» в Омске: солидно провели матч, уверенно выиграли

Разин — о победе «Металлурга» в Омске: солидно провели матч, уверенно выиграли
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5)     0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5)     1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4)     1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4)     1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)    

«Хорошо провели игру, даже солидно. Здорово действовали в обороне, контроль шайбы, большинство. Единственную ошибочку в меньшинстве допустили, когда у соперника прошла атака с ходу. Если вспоминать, при счёте 0:0 у «Авангарда» был хороший момент, Смолин нас подтащил. А в остальном – уверенно выиграли», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 25 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 32 очками после 20 встреч располагается на первой строчке Востока.

