Разин — о победе «Металлурга» в Омске: солидно провели матч, уверенно выиграли

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошо провели игру, даже солидно. Здорово действовали в обороне, контроль шайбы, большинство. Единственную ошибочку в меньшинстве допустили, когда у соперника прошла атака с ходу. Если вспоминать, при счёте 0:0 у «Авангарда» был хороший момент, Смолин нас подтащил. А в остальном – уверенно выиграли», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 25 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 32 очками после 20 встреч располагается на первой строчке Востока.