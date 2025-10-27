Разин — о победе «Металлурга» в Омске: солидно провели матч, уверенно выиграли

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Хорошо провели игру, даже солидно. Здорово действовали в обороне, контроль шайбы, большинство. Единственную ошибочку в меньшинстве допустили, когда у соперника прошла атака с ходу. Если вспоминать, при счёте 0:0 у «Авангарда» был хороший момент, Смолин нас подтащил. А в остальном – уверенно выиграли», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 25 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 32 очками после 20 встреч располагается на первой строчке Востока.
- 27 октября 2025
-
20:42
-
20:34
-
20:26
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:10
-
18:56
-
18:26
-
17:58
-
17:38
-
17:28
-
17:08
-
16:44
-
16:24
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:43
-
15:32
-
15:27
-
15:17
-
15:08
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:55
-
11:20
-
11:02