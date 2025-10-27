«Чистая импровизация». Разин — о победном голе «Металлурга» в меньшинстве

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победном голе магнитогорской команды в меньшинстве в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:1). Заброшенной шайбой на 25-й минуте отметился нападающий Никита Коротков.

«Сегодня разобрали соперника, как обычно. На такие матчи ребят настраивать не надо: серьёзный соперник, шикарная обстановка. Гол в меньшинстве? Конечно, порадовал, к тому же он оказался победным. О какой-то заготовке речь тут не идёт, потому что так обычно говорят про ситуации, когда владеешь шайбой. Тут же чистая импровизация была», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

