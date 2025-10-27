«Чистая импровизация». Разин — о победном голе «Металлурга» в меньшинстве
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победном голе магнитогорской команды в меньшинстве в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:1). Заброшенной шайбой на 25-й минуте отметился нападающий Никита Коротков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5) 0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5) 1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4) 1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4) 1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)
«Сегодня разобрали соперника, как обычно. На такие матчи ребят настраивать не надо: серьёзный соперник, шикарная обстановка. Гол в меньшинстве? Конечно, порадовал, к тому же он оказался победным. О какой-то заготовке речь тут не идёт, потому что так обычно говорят про ситуации, когда владеешь шайбой. Тут же чистая импровизация была», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
