Буше: в игре «5 на 5» «Авангард» действовал лучше «Металлурга». Статистика в нашу пользу

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ и заявил, что при игре в равных составах омская команда действовала лучше.

«Мы хотели здорово начать, сильно и уверенно. Считаю, у нас это получилось. Однако не удалось нам свои моменты реализовать, упустили шансы, а соперник воспользовался своим. Там была простая ошибка в зоне защиты, которую мы могли избежать, и нам пришлось отыгрываться.

Ребята усердно старались и работали, серьёзно выкладывались. Они хотели качественно провести этот матч, и я считаю, что в равных составах мы действовали лучше. Перебросали соперника, были лучше на вбрасываниях, плюс были хороши и по силовым приёмам. Статистика в нашу пользу, но слишком много удалений за необдуманные действия с клюшками, такое допускать нельзя.

Моментов-то у нас было предостаточно, просто не поднимали шайбу и всё время попадали в щитки вратаря. Если хочешь забивать хорошему голкиперу, то нужно создавать трафик, работать под воротами. Важно создавать много моментов, искать отскоки», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.