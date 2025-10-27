Скидки
Хоккей

Буше: в игре «5 на 5» «Авангард» действовал лучше «Металлурга». Статистика в нашу пользу

Буше: в игре «5 на 5» «Авангард» действовал лучше «Металлурга». Статистика в нашу пользу
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ и заявил, что при игре в равных составах омская команда действовала лучше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5)     0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5)     1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4)     1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4)     1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)    

«Мы хотели здорово начать, сильно и уверенно. Считаю, у нас это получилось. Однако не удалось нам свои моменты реализовать, упустили шансы, а соперник воспользовался своим. Там была простая ошибка в зоне защиты, которую мы могли избежать, и нам пришлось отыгрываться.

Ребята усердно старались и работали, серьёзно выкладывались. Они хотели качественно провести этот матч, и я считаю, что в равных составах мы действовали лучше. Перебросали соперника, были лучше на вбрасываниях, плюс были хороши и по силовым приёмам. Статистика в нашу пользу, но слишком много удалений за необдуманные действия с клюшками, такое допускать нельзя.

Моментов-то у нас было предостаточно, просто не поднимали шайбу и всё время попадали в щитки вратаря. Если хочешь забивать хорошему голкиперу, то нужно создавать трафик, работать под воротами. Важно создавать много моментов, искать отскоки», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

