«Нет никакой паники, в таблицу я не смотрю». Ги Буше — после двух поражений «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после двух поражений подряд заявил, что никакой паники нет и ещё есть время поработать над слабыми местами команды.

«Наши противники прекрасно понимают, что им нужно блокировать много бросков, если они не хотят пропускать, ведь мы очень много бросаем. В такой хоккей играют в плей-офф, поэтому я сейчас предпочитаю видеть это, нежели играть в открытый лёгкий хоккей, который не пригодится в кубковых матчах. К плей-офф нужно подойти экспертами в этом деле.

Вернётся Пономарёв, вернётся Якупов, эти ребята существенно помогут команде. Сейчас нет никакой паники, у нас есть время, чтобы поработать над нашими слабыми местами. Понятно, что хотелось бы всегда выигрывать, были классные матчи в нашем исполнении. Но для меня главное, что команда продолжает расти и прогрессировать, я не смотрю на турнирные таблицы, для меня самое важное – это процесс и прогресс изо дня в день», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.