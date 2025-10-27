Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Кателевский забил гол лицом в матче с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Кателевский забил гол лицом в матче с «Адмиралом»
Комментарии

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает «Адмирал» из Владивостока. На 10-й минуте встречи шайба влетела в ворота гостей от лица нападающего казанского клуба Дмитрия Кателевского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Князев) – 09:04 (5x5)     1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5)     1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x4)    

Никита Дыняк в быстрой атаке хозяев от правого борта сильно прострелил на пятак, шайба рикошетом от щитка вратаря попала в лицо Кателевскому, после чего залетела в ворота. Так Дмитрий открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
«Ак Барс» снова фаворит Кубка Гагарина? Почти «уволенный» Гатиятулин пересобрал коллектив
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android