Нападающий «Ак Барса» Кателевский забил гол лицом в матче с «Адмиралом»
В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает «Адмирал» из Владивостока. На 10-й минуте встречи шайба влетела в ворота гостей от лица нападающего казанского клуба Дмитрия Кателевского.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Князев) – 09:04 (5x5) 1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5) 1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x4)
Никита Дыняк в быстрой атаке хозяев от правого борта сильно прострелил на пятак, шайба рикошетом от щитка вратаря попала в лицо Кателевскому, после чего залетела в ворота. Так Дмитрий открыл счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
