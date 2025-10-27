Нападающий «Ак Барса» Кателевский забил гол лицом в матче с «Адмиралом»

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает «Адмирал» из Владивостока. На 10-й минуте встречи шайба влетела в ворота гостей от лица нападающего казанского клуба Дмитрия Кателевского.

Никита Дыняк в быстрой атаке хозяев от правого борта сильно прострелил на пятак, шайба рикошетом от щитка вратаря попала в лицо Кателевскому, после чего залетела в ворота. Так Дмитрий открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 27 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.