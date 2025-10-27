Капитан «Авангарда» — после 1:4: не считаю, что нам не хватило чего-то. Но много удалений

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги матча с «Металлургом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Не считаю, что нам чего-то не хватило. Но было слишком много удалений, этого хватило, чтобы проиграть такой мастеровитой команде с отличным большинством. Не имеем права столько удаляться, лично я не имею права оставлять команду втроём против пятерых. Наш хоккей сегодня нам приносил результат, но в меньшинстве матчи не выиграть.

Не могу сказать, что нам не хватает эмоций. У нас достаточно выходных, достаточно отдыхаем. И в целом не могу сказать, что у нас что-то сегодня не получалось. Но, конечно, поражение 1:4 нельзя назвать хорошей игрой, однако были моменты, когда мы играли так, как должны.

Не согласен, что большинство выглядело не так, как обычно. У Окулова в концовке было два момента с пустыми воротами. Да, когда пропустили в большинстве, не хватило спокойствия на входе в зону, но остальные попытки были хорошими, просто вратарь действовал здорово», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.