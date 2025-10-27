Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме и одержал 10 победу подряд

Сегодня, 27 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На 10-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Адмирала» Кайл Олсон сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Павел Шэн вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард казанцев Александр Хмелевски восстановил равенство и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Илья Сафонов.

Таким образом, «Ак Барс» одержал 10 победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 29 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками после 16 встреч располагается на девятой строчке Востока.