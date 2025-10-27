Скидки
Хоккей

Ак Барс – Адмирал, результат матча 27 октября 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме и одержал 10 победу подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Кателевский (Дыняк, Фисенко) – 09:04 (5x5)     1:1 Олсон (Муранов) – 33:44 (5x5)     1:2 Шэн (Старков, Завгородний) – 41:56 (5x5)     2:2 Хмелевски – 58:35 (6x5)     3:2 Сафонов (Фальковский, Денисенко) – 62:40 (3x3)    

На 10-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Адмирала» Кайл Олсон сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Павел Шэн вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард казанцев Александр Хмелевски восстановил равенство и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Илья Сафонов.

Таким образом, «Ак Барс» одержал 10 победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 29 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками после 16 встреч располагается на девятой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
