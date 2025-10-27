Скидки
Нефтехимик – Барыс, результат матча 27 октября 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» одолел «Барыс» в домашнем матче
Комментарии

Сегодня, 27 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Барулин (Пастухов, Точилкин) – 01:06 (5x5)     2:0 Надворный – 08:25 (5x5)     2:1 Шайхмедденов (Бреус) – 28:56 (5x5)     3:1 Капустин – 30:45 (4x5)     3:2 Уолш (Морелли, Веккионе) – 40:27 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин, Матвей Надворный и Кирилл Капустин. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Ансар Шайхмедденов и Райли Уолш.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 23 очка, занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 19 очками после 20 встреч располагается на седьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
