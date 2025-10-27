«Нефтехимик» одолел «Барыс» в домашнем матче

Сегодня, 27 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин, Матвей Надворный и Кирилл Капустин. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Ансар Шайхмедденов и Райли Уолш.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 23 очка, занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 19 очками после 20 встреч располагается на седьмой строчке Востока.