Владимир Ткачёв объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота «Авангарда»

Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что не стал праздновать свой гол в ворота «Авангарда» в Омске, потому что хотел отдать дань болельщикам. Напомним, ранее форвард выступал за омский клуб. Встреча состоялась сегодня, 27 октября, и завершилась победой магнитогорской команды со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5)     0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5)     1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4)     1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4)     1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)    

«Не сказал бы, что особенная встреча для меня в Омске. В принципе, для меня сейчас все встречи особенные. Здесь здорово играть, отличные болельщики, а мы выполнили установку тренера и победили. Нет, я не праздновал свой гол, потому что хотел отдать дань болельщикам, я их уважаю. Конечно, мне приятно, что они аплодировали мне и поддерживали сегодня», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

