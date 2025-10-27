Владимир Ткачёв объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что не стал праздновать свой гол в ворота «Авангарда» в Омске, потому что хотел отдать дань болельщикам. Напомним, ранее форвард выступал за омский клуб. Встреча состоялась сегодня, 27 октября, и завершилась победой магнитогорской команды со счётом 4:1.

«Не сказал бы, что особенная встреча для меня в Омске. В принципе, для меня сейчас все встречи особенные. Здесь здорово играть, отличные болельщики, а мы выполнили установку тренера и победили. Нет, я не праздновал свой гол, потому что хотел отдать дань болельщикам, я их уважаю. Конечно, мне приятно, что они аплодировали мне и поддерживали сегодня», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.