Владимир Ткачёв объяснил, почему не праздновал свой гол в ворота «Авангарда»
Поделиться
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что не стал праздновать свой гол в ворота «Авангарда» в Омске, потому что хотел отдать дань болельщикам. Напомним, ранее форвард выступал за омский клуб. Встреча состоялась сегодня, 27 октября, и завершилась победой магнитогорской команды со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5) 0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5) 1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4) 1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4) 1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)
«Не сказал бы, что особенная встреча для меня в Омске. В принципе, для меня сейчас все встречи особенные. Здесь здорово играть, отличные болельщики, а мы выполнили установку тренера и победили. Нет, я не праздновал свой гол, потому что хотел отдать дань болельщикам, я их уважаю. Конечно, мне приятно, что они аплодировали мне и поддерживали сегодня», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:56
-
21:44
-
21:38
-
21:31
-
21:28
-
21:22
-
21:14
-
21:04
-
20:46
-
20:42
-
20:34
-
20:26
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:10
-
18:56
-
18:26
-
17:58
-
17:38
-
17:28
-
17:08
-
16:44
-
16:24
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:43
-
15:32
-
15:27
-
15:17
-
15:08